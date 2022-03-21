شكرا لقرائتكم خبر عن كوكا يخضع لأشعة وفحوصات جديدة على القلب قبل العودة لتدريبات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أحمد نبيل كوكا، الظهير الايسر للنادى الأهلى، لأشعة وفحوصات شاملة على القلب والصدر جديدة خلال الأيام المقبلة، لمعرفة مدى تعافيه من آثار مُضاعفات الإصابة بفيروس كورونا التى حرمته من تدريبات ومباريات المارد الأحمر الأخيرة.

ويترقب مسئولو النادي الأهلي رد أحد أكبر الأطباء المُتخصصين فى أمراض القلب في مصر على الأشعة الخاصة بكوكا، فور ظهور النتائج، كما سيعرض مسئولو الأهلي تلك الفحوصات على استشارى كبير متخصص فى أمراض القلب لإبداء وجهة نظره وتحديد موقف اللاعب من المشاركة فى التدريبات.

ورغم حصول فريق الكرة بالنادي الأهلي على راحة 8 أيام من التدريبات عقب مباراة المريخ السوداني بدوري الأبطال، إلا أن بيتسو موسيماني المدير الفني يبحث مع جهازه المعاون خلال فترة الراحة برنامج تجهيز الأهلي لمباراة الحسم أمام الهلال السوداني فى بطولة أفريقيا.

ويرغب موسيماني فى وضع برنامج جيد يستعد من خلاله الأهلي لمباراة الهلال، المقرر لها يوم 1 أو 2 أبريل المقبل فى ختام منافسات المجموعة الأوى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

الجهاز الفني للفريق كان قد منح اللاعبين راحة 8 أيام بعد انتهاء مباراة المريخ السوداني التى أُقيمت بإستاد الأهلي والسلام في الجولة الخامسة لدور المجموعات في بطولة أفريقيا وأنتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف لهدف.

واستغل الجهاز الفني للفريق فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية التي يخوض خلالها المنتخب الوطني لقاءي السنغال الحاسمين لبطاقة الوصول إلى مونديال قطر 2022، ومنح اللاعبين راحة للتخلص من الإجهاد بسبب مشاركات الفريق في بطولتي الدوري المحلي ودوري أبطال أفريقيا، على أن يبدأ أول تجمع للفريق يوم 27 من الشهر الجاري.