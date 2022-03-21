الامارات | برشلونة يسخر من ريال مدريد بعد الرباعية المذلة.. «على الرايق.. يا رايق»

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يسخر من ريال مدريد بعد الرباعية المذلة.. «على الرايق.. يا رايق» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سخر نادي برشلونة من غريمة التقليدي ريال مدريد بعد الفوز عليه برباعية نظيفة مساء اليوم الأحد في استاد سانتياغو برنابيو ضمن الجولة 29 من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ونشر الموقع الرسمي لبرشلونة على صفحته الرسمية في «تويتر» صورة لفرحة الفريق، وكتب عليها «على الرايق.. يا رايق»، وفي تغريدة أخرى كتب موقع برشلونة «وقد عاد الزمان الليلة. قلناها وكررناها: عدنا والعود أحمد!».. كما نشر صورة لفرحة أوباميانغ الذي سجل هدفين، وكتب «متونس ومرتاح لحد يغثني»، كما نشر صورة للمدرب تشافي وكتب عليها: «يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات».

وشاهدت الجماهير التي ملأت مدرجات سانتياجو برنابيو المباراة في صمت بينما هيمن برشلونة، الذي تطور بشدة بقيادة مدربه الجديد تشابي هرنانديز، على المواجهة من البداية.

وأظهر عثمان ديمبلي وفيران توريس مشاكل ريال مدريد الدفاعية على طرفي الملعب، وافتتح برشلونة التسجيل في الدقيقة 29 بضربة رأس من أوباميانغ إثر تمريرة عرضية من ديمبلي.

وحافظ برشلونة على إيقاعه في مواجهة ريال مدريد الذي افتقد الانضباط والحيوية وعزز تقدمه بهدف آخر من ضربة رأس للمدافع رونالد أراوخو بعد تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها ديمبلي.

وحاول أنشيلوتي تغيير الوضع، فأجرى تغييرين في أثناء الاستراحة لكن برشلونة أضاف الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني بتسديدة من زاوية صعبة عن طريق توريس بعد تمريرة بكعب القدم من أوباميانغ.

وبعد خمس دقائق لاحقة، مرر توريس مهاجم مانشستر سيتي السابق الكرة إلى مهاجم أرسنال السابق ليحرز هدفه الشخصي الثاني.

وأتيحت عدة فرص لبرشلونة لزيادة تقدمه لكن تيبو كورتوا حارس ريال مدريد أنقذ فريقه من المزيد من الإذلال.

ومع ابتعاد ريال مدريد في صدارة الترتيب برصيد 66 نقطة، كان من المستبعد أن تحدد قمة الأحد مصير سباق لقب الدوري الإسباني.

لكنها كانت مسألة شرف، وأظهر برشلونة أن عودته لمستواه في الآونة الأخيرة كانت حقيقية.

وبعد خامس فوز على التوالي في الدوري، يحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 54 نقطة وتتبقى له مباراة إضافية، ويتأخر بثلاث نقاط خلف إشبيلية صاحب المركز الثاني.

وعقب تراجعه إلى المركز التاسع في الترتيب عندما أقيل رونالد كومان في أكتوبر، دبت الحياة من جديد في برشلونة تحت قيادة تشافي.

ولم يتعرض برشلونة لأي هزيمة منذ خسارته بعد وقت إضافي أمام أتليتيك بيلباو في كأس ملك إسبانيا في 20 يناير كانون الثاني وسجل 24 هدفا في آخر سبع مباريات في الدوري.

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