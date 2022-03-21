الامارات | فرحة مستحقة وغير مسبوقة لنجوم برشلونة بعد قهر ريال مدريد.. (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة مستحقة وغير مسبوقة لنجوم برشلونة بعد قهر ريال مدريد.. (صور) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرحة طاغية سيطرت على نجوم فريق برشلونة الذي ضرب بقوة والحق هزيمة مدوية بغريمه التقليدي ريال مدريد برباعية نظيفة على ملعب الاخير سانتياغو برنابيو في العاصمة الاسبانية في المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة اسبانيا لكرة القدم.

واحتفل أعضاء فريق برشلونة وجهازهم الفني مع الجماهير عقب صافرة النهاية التي أقيمت مساء اليوم الأحد، فيما سيطرت حالة من الحزن والغضب على لاعبي ريال مدريد وجهازهم الفني وجماهيرهم التي غادرت المدرجات قبل صافرة النهاية، وفور انتهاء المباراة كتب مدافع برشلونة المخضرم جيرارد بيكيه عبر صفحته على موقع "تويتر" "لقد عدنا".

وبهذه النتيجة صعد برشلونة الى المركز الثالث برصيد 54 نقطة بالتساوي مع أتلتيكو مدريد الفائز على رايو فايكانو 1-صفر السبت.

تقدم برشلونة بهدفين في الشوط الاول حملا توقيع الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ (29) والمدافع الاوروغوياني رونالد أراوخو (38) بكرتين رأسيتين وتمريرتين من الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي.

وحسم الفريق الكاتالوني النتيجة في صالحه بهدفين سريعين في مطلع الشوط الثاني عندما أضاف فيران توريس الثالث (49) وأوباميانغ الرابع والثاني الشخصي له (53).

والفوز هو الاوّل لبرشلونة على غريمه التقليدي بعد 5 هزائم توالياً أمامه، وذلك في أوّل كلاسيكو في الدوري لمدربه الجديد واسطورته تشافي هرنانديس الذي تسلم تدريبه في نوفمبر الماضي.

وهو اللقاء الثالث بين ريال وبرشلونة هذا الموسم، فكان الفوز من نصيب نادي العاصمة في المرتين السابقتين، في "كامب نو" 2-1 في المرحلة العاشرة في 24 أكتوبر، و3-2 في نصف نهائي كـأس السوبر الاسبانية في جدة في 22 يناير.

ووضع برشلونة حداً لتفوق ريال الذي كان فاز في المواجهات الخمس الأخيرة بينهما، ليعادل سلسلة مدرب الأخير بيب غوارديولا (2008-2011)، في حين توقف مسعاه في الاقتراب من الرقم القياسي مع 7 انتصارات حققها نادي العاصمة بين عامي 1962 و1965.

وسقط ريال في حصنه ملعب "سانتياغو برنابيو" حيث تعرض لخسارته الاولى هذا الموسم حاصداً 34 نقطة من أصل 45 ممكنة من 10 انتصارات و4 تعادلات أمام كل من فياريال وأوساسونا وقادش سلباً وإلتشي 2-2 وهزيمة.

من ناحيته، لم يذق برشلونة طعم الخسارة منذ 4 ديسمبر الماضي حيث سقط على أرضه أمام ريال بيتيس صفر-1 في المرحلة السادسة عشرة، محققاً سلسلة من 9 انتصارات مقابل 4 تعادلات وواصل احتفاظه بسجله خالياً من الخسارة في عام 2022.

وخاض النادي الملكي الكلاسيكو بغياب مهاجمه المتألق الفرنسي كريم بنزيمة متصدر ترتيب الهدفين في "لا ليغا" مع 22 هدفاً و11 تمريرة حاسمة في 25 مباراة، جراء تعرضه لاصابة في ربلة ساقه اليسرى أمام مايوركا في المرحلة الماضية. كما غاب مواطنه فيرلان مندي لاصابته في المقرّب الأيسر.

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