الامارات | 500 لاعب ولاعبة في انطلاق «دولية فزاع لقوى أصحاب الهمم»

شكرا لقرائتكم خبر عن 500 لاعب ولاعبة في انطلاق «دولية فزاع لقوى أصحاب الهمم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدشّن 500 لاعب ولاعبة من 43 دولة، اليوم، منافسات بطولة «فزاع الدولية» لقوى أصحاب الهمم، المقامة في نسختها الـ13 تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، ويستضيفها نادي «دبي لأصحاب الهمم» حتى 24 الجاري. وأكملت المنتخبات المشاركة استعداداتها للظهور في حدث «الجائزة الكبرى»، المؤهلة بنتائجها إلى دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024»، على أن يقود منتخب الإمارات البطل البارالمبي محمد القايد.

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