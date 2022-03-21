الامارات | ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات للفوز بكأس «تحدي دبي للبولو»

شكرا لقرائتكم خبر عن ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات للفوز بكأس «تحدي دبي للبولو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريق الإمارات للفوز بكأس بطولة «تحدي دبي للبولو 2022»، إحدى بطولات سلسلة كأس دبي الذهبية، وذلك عقب الفوز على فريق بنجاش بنتيجة سبعة أهداف ونصف مقابل سبعة أهداف.

وفي الجولة نفسها، نجح فريق هيسكث في الفوز على «إيه أم» بسبعة أهداف مقابل أربعة أهداف ونصف.

وأعربت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم عن سعادتها بأداء فريقها. وقالت في تصريح صحافي: «رغم سعينا كغيرنا من الفرق للفوز بكأس البطولة، إلا أن الهدف الأبعد هو التطور المنشود لعناصر الفريق تدريجياً خلال الموسم، بعد تجديد عدد من عناصره، إضافة إلى التنوع في اختيار الخيول الأنسب لهذه الرياضة». وفي ختام المنافسات قام محمد الحبتور بتتويج الفائزين.

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