الامارات | «شنغهاي أي أي».. الفحل الأجمل في بطولة دبي للجواد العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن «شنغهاي أي أي».. الفحل الأجمل في بطولة دبي للجواد العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج سموّ الشيخ عمّار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، الفحل «شنغهاي أي أي» بالشوط الرئيس لبطولة دبي الدولية للجواد العربي، في دورتها الـ19، التي أسدل الستار على منافستها أمس، واستضافها مركز دبي التجاري العالمي على مدى ثلاثة أيام، وبلغ مجموع جوائزها المالية أربعة ملايين دولار، وبمشاركة جذبت 150 خيلاً محلية ودولية.

وينحدر «شنغهاي أي أي»، المملوك لمربط عجمان، للأب «دبليو إتش جيستيس» والأم «ساليمة»، الذي تمكّن من الفوز على ثمانية فحول شاركت في شوط الفحول بعمر 10 سنوات فأكثر. فيما نال «أي إس برنس» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي الميدالية الفضية، وذهبت البرونزية إلى «فويرني» من السعودية لمالكه سامي بن سعد.

حضر منافسات اليوم الأخير الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، ورئيس اللجنة المنظمة، زياد كلداري، ومدير عام مربط دبي للخيول العربية نائب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، محمد التوحيدي، ومدير البطولة قصي عبيدالله، وعضوا اللجنة المنظمة للبطولة، عبدالرحمن أبوالشوارب، وسلطان اليحيائي، والمنسق العام، عادل الفلاسي.

وشهدت النسخة الـ19 من بطولة دبي للجواد العربي سيطرة إماراتية واضحة، بحصول خيولها على 15 ميدالية ملوّنة، بواقع ست ميداليات ذهبية، وخمس فضيات، وأربع برونزيات، فيما نالت الكويت ميدالية فضية، وحصلت كل من السعودية والأردن على ميدالية برونزية واحدة.

من جانبه، أكد مدير بطولة دبي للجواد العربي، قصي عبيدالله، أن المكانة الرفيعة للبطولة تأتي بفضل توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبفضل دعم أصحاب السموّ الشيوخ، وحرصهم على تطوير البطولة والارتقاء بها ودفعها لتكون على قمة البطولات في العالم.

وقال عبيدالله، لـ«الإمارات اليوم»: «إن البطولة حققت قفزات عالية وسريعة نحو الريادة والتميز في عروض جمال الخيل، وحافظت على معايير التميز في عالم بطولات جمال الخيل، ونفخر بما وصلت إليه البطولة عبر هذه السنوات الطويلة من نجاحات وإشادة عالمية بالمستوى الذي تقدمه».

وأضاف: «إن قرار اللجنة المنظمة بعدم زيادة عدد الخيول المشاركة عن 150 خيلاً، أوصل البطولة إلى أعلى مستوياتها الفنية، وبالتالي ظهرت المنافسة القوية، من خلال عدد النقاط المتقاربة بين جميع الخيول خلال الأشواط التمهيدية أو البطولات الرئيسة».

وأوضح: «اللجنة المنظمة قد تستقر في العام المقبل على أن يكون عدد الخيول المشاركة في النسخة الـ20 عند هذا العدد من دون زيادة أو نقصان، للحفاظ على المكتسبات التي خرجنا بها من البطولة الحالية».

وأثنى مدير بطولة دبي للجواد العربي، على الظهور القوي لخيول مربط دبي، التي حصدت بمفردها على خمس ميداليات، مشدداً على أنها كانت العلامة الفارقة في النسخة الـ19، نظراً لما تملكه من إنتاج مميز وخبرة كبيرة أسهمت في التألق بجميع البطولات التي تشارك فيها، سواء داخل الإمارات أو خارجها.

نتائج الأشواط

الفحول

الذهب: «شنغهاي أي أي».

المالك: مربط عجمان.

الفضة: «أي إس برنس».

المالك: الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي.

البرونز: «فويرني».

المالك: سامي بن سعد.

المهرات بعمر سنة

الذهب: «دي إكسبو».

المالك: مربط دبي للخيول العربية.

الفضة: «دي نجلة».

المالك: مربط دبي للخيول العربية.

البرونز: «نايا الحمود».

المالك: ثامر عواد.

بطولة المهرات

الذهب: «دي بيسان».

المالك: مربط دبي للخيول العربية.

الفضة: «الأريام بنفسج».

المالك: إسطبلات الأريام العربية.

البرونز: «إم دي إس هند».

المالك: إسطبلات أمارا.

بطولة الأفراس

الذهب: «بسندرستبموشايلو».

المالك: مربط عجمان.

الفضة: «دي فنانة».

المالك: مربط دبي للخيول العربية.

البرونز: «بسمة البداير».

المالك الشيخ محمد بن سعود القاسمي.

المهور بعمر سنة

الذهب: «جي إس تروي».

المالك: مربط الجواهر للخيول العربية.

الفضة: «إس إم مشهور».

المالك: الشيخ سعيد بن جمعة آل مكتوم.

البرونز: «ظاهر الهواجر».

المالك: غانم محمد عبيد الهاجري.

بطولة المهور

الذهب: «دي شهار».

المالك: مربط دبي للخيول العربية.

الفضة: «عز الخشاب».

المالك: مبارك الخشاب.

البرونز: «ك أ نيشان».

المالك: خالد غانم مبارك الهاجري.

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