الامارات | «القوز 4» بطلاً لـ «سباق تحدي الورقاء»

شكرا لقرائتكم خبر عن «القوز 4» بطلاً لـ «سباق تحدي الورقاء» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حسم فريق «القوز 4» لقب سباق تحدي الورقاء لألعاب القوى، الذي جرى أول من أمس بمشاركة خمسة فرق على مسافة 12 كلم، ونظّمه فريق «الورقاء تيم». وجرى السباق بنظام التتابع، وفاز فريق «القوز 4» بعد إنهاء السباق في 34 دقيقة و19 ثانية، وحصل فريق «الورقاء تيم أ» على المركز الثاني. وفي ختام المنافسات، توج مدير فريق «الورقاء تيم»، إسماعيل الصابري، الفائزين، حيث نال بطل السباق 5000 درهم، و3000 للمركز الثاني، و2000 للمركز الثالث، بجانب تكريم مبارك المراشدة من «القوز 4»، لإكماله السباق بأسرع زمن لمسافة 3 كلم (8 دقائق و28 ثانية).

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