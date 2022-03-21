الامارات | إصابة 225 شخصاً خلال انهيار مدرجات ملعب في الهند

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 225 شخصاً خلال انهيار مدرجات ملعب في الهند والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيب 225 شخصاً على الأقل، بينهم ست حالات خطرة، إثر انهيار مدرج خلال إحدى مسابقات كرة القدم بجنوب الهند، حسبما أفادت الشرطة الهندية أمس. ووقع الحادث أول من أمس، بمدينة مالابورام في ولاية كيرلا. وقال رئيس الشرطة المحلية هداية الله مامبرا، إن المدرجات تداعت بسبب وزن المشجعين الذين تعرض العديد منهم لكسور من أنواع مختلفة، مشيراً إلى إصابة عدد من الأطفال أيضاً.

ولم يتحمل المدرج وزن هذا العدد الكبير من المشجعين المتحمسين، حسبما أشار مامبرا، الذي أوضح أيضاً أن الأمطار التي سقطت على المنطقة مؤخراً، ربما أسهمت في إضعاف هذا المدرج. وأكد مامبرا: كان هناك ازدحام شديد من المشجعين. يمكن للمدرجات أن تستوعب 3500 شخص فقط، كحد أقصى، لكن يعتقد أن ما يقرب من 8000 شخص حضروا لمشاهدة المباراة.

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