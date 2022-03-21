شكرا لقرائتكم خبر عن الشاطر يكشف سر موسيمانى فى منح لاعبى الأهلى راحة طويلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق إسلام الشاطر، نجم الأهلي السابق، على الانتقادات الموجهة إلى بيتسو موسيماني، المدير الفني، بسبب منح اللاعبين راحة طويلة، كان آخرها خلال فترة التوقف الحالية للمسابقات المحلية؛ بسبب مشاركة منتخب مصر في مباراتي السنغال بالمرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

وقال في تصريحات لبرنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلي: "أول إجازة، طويلة، كلنا انتقدنا الأمر وتعجبنا الأمر ومنح اللاعبين راحة طويلة قبل نصف تهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي التونسي، وموسيماني قد يكون لديه مدرسة أخرى غير المدرسة التي تعودنا عليها بشأن منح اللاعبين راحة طويلة، لاسيما أنه طبق هذا الأمر من قبل ونجح فيه بعد منح لاعبيه راحة طويلة".

وأضاف إسلام الشاطر: " أحاول عمل مفاجأة وإحضار موسيماني ليكون معنا في أقرب فرصة، وسألت موسيماني على الهدف من منح الفريق أجازة طويلة ولكن لن أتحدث عن الأمر حاليا انتظارا لإعلانها من قبل المدير الفني نفسه".

وتابع: "موسيماني يخطط بشكل جديد خلال الفترة القادمة ويرغب فى لعب كرة قدم مختلفة، وتحدث أنه يحتاج إلى عامين للوصول إلى المستوى الذي يتمناه مع الأهلي والنتائج المستهدفة".