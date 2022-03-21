شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك السابق: الفريق يحتاج 9 صفقات على الأقل ويجب وضع سقف للرواتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير عزمي مجاهد، مدرب نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض في حاجة لإبرام 9 صفقات جديدة على الأقل لتدعيم الفريق، مع وضع سقف للرواتب داخل الفريق.

وقال أمير عزمي، في تصريحات تليفزيونية: "عندنا أزمة كبيرة في نادي الزمالك في مركز 6 ومركز 8، ومع وجود بعض اللعيبة مش هقول ميلعبوش في الزمالك، بس في لعيبة ممكن تكسر الدنيا في أي ناد لكن في الأهلي والزمالك الموضوع مختلف".

وأضاف: "الزمالك يحتاج تدعيما كبيرا جدا، الفريق محتاج مش أقل من 9 صفقات في الانتقالات القادمة، ولازم تكون فيه فئات في العقود، لازم يكون في 3 فئات، فئة دولية وفئة لاعب كويس لكن مش دولي، وفئة أقل حاجة".

وتابع: "لازم يكون في سقف رواتب في الفريق، لو أنا حاطط أعلى عقد بمبلغ وأنت ميسي هتيجي تاخد أعلى عقد عندي مش هزود عليه".

وعن كارتيرون، قال أمير عزمى: "أوقات كان كارتيرون ذكي في التعامل مع اللاعبين وأوقات لا، وأنا مش بحب أتكلم عن مدير فني أتعاملت معاه، البعض كان بيسأل ليه مش بنتدخل في القرارات الفنية، أنا في منصب مدرب مش مدير فني".

وأضاف: "ممكن تقوله اقتراح لكن لو هو لم ينفذ ده هتعمل إيه؟ في أوقات كنت بقول وجهة نظري ولكن كان له وجهات نظر تانية وأنا مش مقتنع بيها لكن هو صاحب القرار".

واستطرد: "مش كتير أنه كان لينا آراء فنية وينفذها، لما قعدت معاه أول مرة، قولتله أنا عملت مع مدير فني كتير كريستيان جروس، وهو كان عارف ده، قولتله أنا جاي أساعد وأنجحك مش جاي أضايقك، كارتيرون وقتها أكد أن الكلام اللى بيتقال عن إنه رافض مدربين مساعدين غير صحيح".