شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم: أُفضل التعامل مع اللاعبين مباشرة وحسنى عبد ربه أخى الصغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمد إبراهيم، المدير الفني لنادى الإسماعيلى، أنه لا يُفضل وجود مدير كرة في جهازه، ويحب التعامل مع اللاعبين مباشرة، كما تعود مع إيهاب جلال في الفترة الماضية.

وقال حمد إبراهيم خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "قيادة الإسماعيلي في هذه الفترة مهمة صعبة للغاية، والإسماعيلي افتقد 9 عناصر ممن تألقوا الموسم الماضي".

وأضاف مدرب الإسماعيلى: "مجلس الإدارة يوفر لنا كل أجواء النجاح ولا يتدخل في عمل الجهاز الفني، وأخطط لمنح مزيد من الفرص للعناصر الشابة في باقي مشوار الفريق".

وتابع: "أشكر إيهاب جلال وإدارة بيراميدز على السماح لي بالانتقال للإسماعيلي، وهو لا يمكن أن يتأخر في أي طلب للإسماعيلى، وهو أحد أبناء نادى الإسماعيلى، والإسماعيلى اسم كبير وتدريبه شرف لأى مدرب".

واستطرد: "واجهت الجونة بعد 24 ساعة فقط من تعاقدي مع النادي، وواجهت بتروجت في الكأس وذهني مع مباراة الاتحاد في الدوري".

وعن حسنى عبد ربه، قال مدرب الإسماعيلى: "حسنى عبد ربه أخى الصغير وأنا بحبه جدا وبعتز به وشايف أنه المفروض يمسك منصب أكبر من مدير الكرة، ولكن تعودت مع إيهاب جلال أن نتعامل مباشرة مع اللاعبين وليس تقليلا من شأن حسنى وكلنا بنحترمه ونقدر قيمته".