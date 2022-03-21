شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل لاعب عراقي: هناك مشاورات مع الأهلي لضم المدافع سعد ناطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وليد المرشدي، وكيل أعمال المدافع العراقي سعد ناطق لاعب نادي الشرطة العراقي، حقيقة مفاوضات النادي الأهلي مع اللاعب سعد ناطق خلال الفترة المقبلة، لتعويض غياب بدر بانون اللاعب المغربي الذي يغيب بسبب مضاعفات كورونا".

وقال المرشدي، خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور الثالثة": "بالفعل إننى قمت بعرض "ناطق" على أمير توفيق، لكن لم يتم الرد بشكل نهائي على العرض".

وأضاف وكيل أعمال المدافع العراقي سعد ناطق: "الأمر في مرحلة المشاورات من قبل النادي الأهلي، اللاعب مرتبط بعقد مع فريقه الشرطة العراقي، ويوجد بند في عقده يتيح له الخروج بشكل مجاني حال الرحيل خارج العراق".

وتابع: "تم عرض سعد ناطق على النادي الأهلي بعد الإصابة التي تعرض لها المغربي بدر بانون، اللاعب كان قريب من الأهلي السعودي، لكن المطالبات المالية أوقفت الصفقة".

وأتم المرشدي تصريحاته: "الأهلي أكد لي أن الأمور مؤجلة إلى نهاية الموسم لحسمه رفقة الجهاز الفني، اللاعب مرحب بالانتقال إلى الأهلي".