شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدي: الدعم الجماهيري سبب الفوز على القطن الكاميروني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسن عمار، عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، أن فوز فريقه على القطن الكاميروني بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية، جاء نتيجة الدعم الجماهيري الكبير، موجهًا الشكر لهم بعد تحملهم مشقة السفر من بورسعيد إلى الإسكندرية، لحضور المباراة ومؤازرة فريقهم.

وقال "حسن عمار" خلال مداخلة تليفونية: "معين الشعباني مدرب الفريق، أدار المباراة بنجاح وهو بالفعل مدرب مميز، والجميع داخل النادي سواء مجلس إدارة أو لاعبين أو جماهير، يعملون على قدم وساق من أجل التتويج باللقب".

وعلق على الأزمة الخاصة باللاعبين خلال الأيام الماضية اللاعبين يمرون بالفعل بظروف صعبة وما حدث سحابة صيف وانتهت، وهدفنا جميعا إسعاد الجماهير والتتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية".