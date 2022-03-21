شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إنبي يكشف خطة تطوير قطاع الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، أن ناديه يستهدف تحقيق مشروع مميز يساهم في نجاح النادي على جميع المستويات.

وقال الشريعي، في تصريحات تليفزيونية: "نحن مجموعة عمل متناسقة في مجلس إدارة نادي إنبي، ولدينا كوادر مميزة في المجلس وقادرون على تحقيق مشروعنا الخاص، والكوادر في مجلس إنبي تهتم بالتحليل الإداري، ولديهم أفكار في مجال كرة القدم".

وكشف رئيس نادي إنبي عن خطته لتطوير قطاع الناشئين في النادي البترولي، قائلا: "نمتلك قطاع ناشئين مميزا للغاية في نادي إنبي، ونهتم بالتخصصات داخل مجلس الإدارة".

واختتم حديثه قائلا: "لدينا خطة تكمن في التنسيق بين الفريق الأول وقطاع الناشئين، وحاليا تلك العلاقة غير مفعلة بالطريقة المثالية، ولكن نريد الاستفادة من قطاع الناشئين بشكل كامل، ونريد أن ينافس ناشئي إنبي على الدوري".