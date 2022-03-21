شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يبدأ اليوم الاستعداد لإنبى بالدوري بعد راحة 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف طلائع الجيش بقيادة طارق العشرى تدريباته اليوم، الاثنين، باستاد جهاز الرياضة استعداداً لمواجهة إنبى المقرر لها 14 أبريل المقبل بالجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز باستاد جهاز الرياضة، ومنح الجهاز الفنى لطلائع الجيش لاعبيه من التدريبات لمدة ثلاثة أيام عقب التعادل السلبى مع ايسترن كومبانى فى الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري .

واستقر الجهاز الفني لطلائع الجيش، بقيادة طارق العشرى، على خوض مباريات ودية خلال فترة توقف الدوري الحالية بسبب مواجهتى مصر مع السنغال، لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً لمواجهة إنبى، وستكون البداية بمواجهة فريق الشرقية الخميس المقبل فى الثانية ظهراً على استاد جهاز الرياضة.

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 14 نقطة، حيث لعب 32 مباراة فاز في 3 لقاءات أمام كلا من فاركو وفيوتشر والمصري البورسعيدي، بينما تعادل في 5 مواجهات، بينما تلقى الخسارة في 5 مباريات وسجل لاعبيه 5 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفا.

ووضع مسئولو طلائع الجيش شرطاً وحيداً للموافقة على رحيل أي لاعب يتلقى عرض مناسب في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة يتمثل في إنقاذ الفريق من دوامة الهبوط هذا الموسم ، ويرى مسئولو طلائع الجيش أن إنهاء الموسم في المنطقة الامنة هو الملاذ الوحيد للموافقة على رحيل أي لاعب، بخلاف ذلك سيكون من الصعب التفريط في أي لاعب مهما كانت المغريات.