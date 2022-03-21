شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه: أتمنى أن تملأ جماهير مصر مدرجات الاستاد فى مباراة السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر وباشاك شهير التركى، إنه يتمنى دعم الجماهير المصرية لمنتخب مصر يوم 25 مارس الجارى، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تساعد فى التأهل لكأس العالم.

وأضاف تريزيجيه، فى تصريحات تليفزيونية، أتمنى أن تملأ الجماهير استاد القاهرة عن آخره فى مباراة السنغال، وأن تشجع بحماس طوال الـ90 دقيقة لحث اللاعبين على تقديم قصارى جهدهم من أجل تحقيق حلم المونديال.

ووصل تريزيجيه القاهرة للانضمام لمعسكر منتخب مصر اليوم الإثنين.

ويلتقي منتخب مصر مع السنغال، يومي 25 و29 مارس الجاري، ضمن مباريات الدور الفاصل من تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وشارك تريزيجيه فى مباراة فريقه بالأمس أمام أضنة سبور، فى الجولة رقم 30 من الدوري التركى للموسم الحالي 2021 – 2022، وبدأ أساسيا بعد غيابه عن المواجهة قبل الأخيرة أمام أنطاليا سبور، بسبب معاناته من إصابة على مستوى الظهر، وتواجد بالتشكيل الأساسى أمس فى المباراة الأخيرة قبل التوقف الدولى.