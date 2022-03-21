شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يصل القاهرة استعدادا لمباراتى السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراى التركى، منذ قليل، إلى القاهرة للانضمام لمعسكر منتخب مصر، اليوم الاثنين استعدادا لمباراتى السنغال فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

يستعد منتخب مصر لخوض مواجهتي السنغال المقرر لهما يومي 25 و29 مارس الجاري ضمن الجولة النهائية لتصفيات كأس العالم.

وكان البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، قد أعلن قائمة الفراعنة التي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي

خط الدفاع: عمر كمال، ياسر إبراهيم، عمر جابر، محمد عبد المنعم، الونش، محمود علاء، أيمن أشرف، فتوح

خط الوسط: حمدي فتحي، دونجا، إمام عاشور، عمرو السولية، محمد النني، محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: محمد صلاح، أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد، مروان حمدي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه