الشعباني: الزمالك "لم يفاوضنى".. وهدفى فوز المصرى بلقب الكونفدرالية

القاهرة - سامية سيد - كشف التونسي معين الشعباني، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، حقيقة رحيله عن الفريق البورسعيدي خلال الفترة الماضية.

وقال الشعباني، فى تصريحات تليفزيونية: "لم أتلق عرضا لتدريب الزمالك خلال الفترة الماضية، وكل ما تردد عار تماما عن الصحة، وتركيزي فقط مع النادي المصري".

وأضاف المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي: "أتمني الحصول على بطولة الكونفيدرالية مع الفريق البورسعيدي؛ لأنه يمتلك قاعدة جماهيرية عريضة".

وحقق النادي المصري فوزا ثمينا على ضيفه القطن الكاميروني، فى المباراة التى جمعتهما باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بهدفين نظيفين سجلهما محمد جريندو فى الدقيقة 35، وحسن علي بالدقيقة 53.

بهذا الفوز يتصدر المصرى مجموعته بكأس الكونفدرالية الأفريقية برصيد 10 نقاط، ليضع قدما فى الدور ربع النهائي، فيما يحتل مازيمبي المركز الثاني برصيد 7 نقاط ، وفى المركز الثالث فريق أوتوهو الكونغولي برصيد 4 نقاط، ويحتل القطن الكاميروني المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

وبدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أحمد مسعود، الدفاع: كريم العراقي - ياسر حمد - هيثم العيوني - أحمد شديد قناوي، الوسط: فريد شوقي - حسن علي - عمرو موسى - محمد جريندو - محمد عنتر، الهجوم: عمرو مرعي.