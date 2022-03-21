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مسابقات اليد تحدد موعد ومكان مباريات نصف ونهائي كأس مصر

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القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة اليد إقامة مباريات الدور قبل النهائي ونهائي بطولة كأس مصر للرجال بالصالة المغطاة في نادي المقاولون العرب بالقاهرة يومى 7 و8 أبريل المقبل بدلا من الصالة المغطاة بنادى القناة في الإسماعيلية.

 

كان فريق كرة اليد الأول بنادي الزمالك قد فاز على طلائع الجيش في دور الـ8 لكأس مصر بنتيجة 33/29، وتأهل لمواجهة البنك الأهلي في الدور قبل النهائي يوم 7 أبريل المقبل. 

 

ويقود كوماندوز يد الزمالك: الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا وحسام غريب رئيسا للجهاز وحمادة عبدالباري مديرا إداريا وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي وأحمد جمال أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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