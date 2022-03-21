شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقات اليد تحدد موعد ومكان مباريات نصف ونهائي كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة اليد إقامة مباريات الدور قبل النهائي ونهائي بطولة كأس مصر للرجال بالصالة المغطاة في نادي المقاولون العرب بالقاهرة يومى 7 و8 أبريل المقبل بدلا من الصالة المغطاة بنادى القناة في الإسماعيلية.

كان فريق كرة اليد الأول بنادي الزمالك قد فاز على طلائع الجيش في دور الـ8 لكأس مصر بنتيجة 33/29، وتأهل لمواجهة البنك الأهلي في الدور قبل النهائي يوم 7 أبريل المقبل.

ويقود كوماندوز يد الزمالك: الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا وحسام غريب رئيسا للجهاز وحمادة عبدالباري مديرا إداريا وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي وأحمد جمال أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.