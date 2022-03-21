شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال: أهلي طرابلس كان أكثر قوة وشراسة واستغل عاملي الأرض والجمهور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد إيهاب جلال، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، أن المواجهة أمام الأهلي طرابلس الليبي لم تكن سهلة، خاصة أن المنافس ظهرت رغبته الكبيرة في تحقيق الفوز من أجل اعتلاء صدارة المجموعة الأولى، وبعد تأكد عبوره للدور ربع النهائي عقب خسارة الصفاقسي أمام زاناكو.
أوضح خلال المؤتمر الصحفي عقب خسارة اللقاء أمام الأهلي طرابلس الليبي بهدف دون مقابل أن المنافس كان أكثر قوة وشراسة واستغل أفضلية الجمهور واللعب على أرضه، وكذلك على صعوبة اللعب على أرضية نجيل صناعي لا يعتاد عليها لاعبو بيراميدز، كل ذلك منح الفريق المنافس أفضلية الفوز وحصد الثلاث نقاط.
أشار إلى أن فريقه يعاني من بعض الغيابات المهمة ولكن في النهاية لعب بيراميدز بدونهم أكثر من مرة، وغيابهم لم يكن سببا فب الخسارة، ويجب غلق هذا الملف في أسرع وقت ممكن والتركيز فيما هو قادم من مباريات محليا وقاريا، حيث لا تزال الفرصة متاحة لتصدر المجموعة في اللقاء الأخير أمام زاناكو الزامبي في القاهرة.
وتعرض فريق بيراميدز لخسارة أمام أهلي طرابلس بهدف نظيف أحرزه عمر جابر، لاعب الفريق، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 54 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين الاحد ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.
انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز والأهلى طرابلس الليبي بالتعادل السلبي في المباراة المقامة حاليا بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وفي الشوط الثاني واصل فريق أهلي طرابلس الضغط في محاولة لإحراز هدف التقدم، والذي جاء بنيران صديقة عن طريق عمر جابر الظهير الأيمن للفريق