شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال: أهلي طرابلس كان أكثر قوة وشراسة واستغل عاملي الأرض والجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إيهاب جلال، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، أن المواجهة أمام الأهلي طرابلس الليبي لم تكن سهلة، خاصة أن المنافس ظهرت رغبته الكبيرة في تحقيق الفوز من أجل اعتلاء صدارة المجموعة الأولى، وبعد تأكد عبوره للدور ربع النهائي عقب خسارة الصفاقسي أمام زاناكو.

أوضح خلال المؤتمر الصحفي عقب خسارة اللقاء أمام الأهلي طرابلس الليبي بهدف دون مقابل أن المنافس كان أكثر قوة وشراسة واستغل أفضلية الجمهور واللعب على أرضه، وكذلك على صعوبة اللعب على أرضية نجيل صناعي لا يعتاد عليها لاعبو بيراميدز، كل ذلك منح الفريق المنافس أفضلية الفوز وحصد الثلاث نقاط.

أشار إلى أن فريقه يعاني من بعض الغيابات المهمة ولكن في النهاية لعب بيراميدز بدونهم أكثر من مرة، وغيابهم لم يكن سببا فب الخسارة، ويجب غلق هذا الملف في أسرع وقت ممكن والتركيز فيما هو قادم من مباريات محليا وقاريا، حيث لا تزال الفرصة متاحة لتصدر المجموعة في اللقاء الأخير أمام زاناكو الزامبي في القاهرة.