شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى: اختيارات كيروش لقائمة مباراتي السنغال منطقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق مصطفى، نجم ومدرب المنتخب السابق، أن اختيارات البرتغالي كارلوس كيروش لقائمة مباراتي السنغال بالدور الحاسم من تصفيات كأس العالم منطقية إلى حد كبير.

وقال مصطفى في تصريحات مع الإعلامي محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية ETC: "الوحيد الذى تعرض للظلم في القائمة هو محمد شريف لأنه لاعب من طراز فريد ومهاجم لا يمكن الاستغناء عنه في المنتخب".

وأضاف: "أحمد حسن كوكا هو المهاجم الوحيد الذى تعرض للظلم مع كل الأجهزة الفنية للمنتخب الوطني، حتى حينما كنا نتولى المسئولية لم يحصل على فرصته كاملة".

وتابع: "عماد نبيل دونجا لاعب مميز واختياره بالقائمة منطقي للغاية، ولو كان لاعبا بالأهلي والزمالك لانضم للمنتخب منذ زمن بعيد".

وأبدى طارق مصطفى تخوفه من حضور أكثر من 60 ألف متفرج في مباراة السنغال بالقاهرة، لا بد أن يكون هذا الدعم الجماهيري إيجابي للمنتخب وندرك أن هؤلاء اللاعبين لم يلعبوا أمام هذه الأعداد منذ سنوات كثيرة".