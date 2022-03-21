حمد إبراهيم: تدريب الإسماعيلي مخاطرة وأنا أهل لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد حمد إبراهيم، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، أن قيادة فريق بحجم الدراويش مسؤولية كبيرة وتدريبه شرف لأي مدرب، مشيرًا إلى أن يدرك مدى المخاطرة في تدريب الفريق في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها.

وقال إبراهيم في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: "الإسماعيلي افتقد لخدمات 9 عناصر مهمة ممن تألقوا في الموسم الماضي، وإيهاب جلال شجعني على خوض تجربة تولي تدريب الفريق".

وأضاف:" أبلغت اللاعبين أن مواجهة الاتحاد ربما قد تكون الأخيرة لي كمدرب للفريق في حالة الخسارة، والضغوط ستظل قائمة حتى نهاية الموسم وعلاقتي مع مجلس الإدارة على أفضل ما يكون".

وتابع:" بعض صفقات يناير كانت جيدة بشكل كبير ورحيل أري بابل وشيلونجو وفخر الدين بن يوسف خسارة كبيرة".

وأكمل:" إيهاب جلال والدي في التدريب رغم اننا تزاملنا كلاعبين في الإسماعيلي، المدرب جلال أُجبر على الرحيل عن النادي ولا يمكن أن يتأخر عن النادي في أي وقت".

واتم تصريحاته:" حسني عبد ربه أخ صغير بالنسبة لي ويستحق منصب أفضل من مدير الكرة، وأفضل التعامل بشكل مباشر مع اللاعبين بدون وجود مدير كرة".