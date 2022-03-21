أول تعليق من مدرب برشلونة عقب الانتصار على ريال مدريد في الكلاسيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة، أن فريقه توقع أن يكون لقاء الكلاسيكو أمام ريال مدريد صعباً، مشيراً إلى أن فريقه كان أفضل من النادي الملكي.

وحقق برشلونة انتصاراً كبيراً على غريمه ريال مدريد، بأربعة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني.

وقال تشافي في تصريحات عقب الكلاسيكو: "قبل أن أكون مدرب لبرشلونة، أنا برشلوني من القلب، توقعنا لقاء صعب، وكنا أفضل من ريال مدريد".

وأضاف: "نحن في مستوى أفضل الفرق في العالم، ولعبنا مباراة رائعة وأعتقد أنه كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف".

وتابع: "هذا يوم يجب الاستمتاع به، أنا برشلوني والآن أنا المدرب، وهذا إحساس رائع".

واختتم تشافي: "خسارة أنه لم يستطع لاعبون آخرون في الفريق اللعب اليوم، لكي يستمتعوا هم أيضا، نُغادر بإبتسامة، يجب أن يحتفل برشلونة، وأنا سعيد جداً".