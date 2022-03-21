اخبار الرياضه

أول تعليق من مدرب ريال مدريد بعد الخسارة أمام برشلونة في الكلاسيكو

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ، أن الخسارة في الكلاسيكو أمام ، كانت بسببه، مشيراً إلى أنه كان من الصعب العودة في النتيجة.

وتعرض ريال مدريد لهزيمة قاسية أمام برشلونة، بأربعة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة 29 في .

وقال أنشيلوتي في تصريحات عقب المباراة: "حدث خطأ في كل شيء، برشلونة كان أفضل منا، الخسارة هي بسببي، أنا أتأسف للجماهير لأنها كانت مباراة الكلاسيكو ولا أحد يريد الخسارة، الأمور لم تذهب على ما يُرام".

وأضاف: "أردنا الاحتفاظ بالكرة أكثر مع مودريتش في المقدمة، لكن الأمر لم ينجح، وفي الشوط الثاني قمنا بتغييرات ولكن لم ينجح الأمر".

وتابع: "برشلونة كانوا مركزين في المباراة أفضل منا، بعد تسجيل هدفين كان من الصعب العودة".

واختتم أنشيلوتي: "أردنا الضغط في المقدمة ولكن الأمر لم ينجح، برشلونة حصل على المساحات وسجلوا الأهداف".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا