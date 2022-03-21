أول تعليق من مدرب ريال مدريد بعد الخسارة أمام برشلونة في الكلاسيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد، أن الخسارة في الكلاسيكو أمام برشلونة، كانت بسببه، مشيراً إلى أنه كان من الصعب العودة في النتيجة.

وتعرض ريال مدريد لهزيمة قاسية أمام برشلونة، بأربعة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة 29 في الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في تصريحات عقب المباراة: "حدث خطأ في كل شيء، برشلونة كان أفضل منا، الخسارة هي بسببي، أنا أتأسف للجماهير لأنها كانت مباراة الكلاسيكو ولا أحد يريد الخسارة، الأمور لم تذهب على ما يُرام".

وأضاف: "أردنا الاحتفاظ بالكرة أكثر مع مودريتش في المقدمة، لكن الأمر لم ينجح، وفي الشوط الثاني قمنا بتغييرات ولكن لم ينجح الأمر".

وتابع: "برشلونة كانوا مركزين في المباراة أفضل منا، بعد تسجيل هدفين كان من الصعب العودة".

واختتم أنشيلوتي: "أردنا الضغط في المقدمة ولكن الأمر لم ينجح، برشلونة حصل على المساحات وسجلوا الأهداف".