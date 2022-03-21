ملف الخليج 365.. برشلونة يقهر ريال مدريد برباعية.. ومحمد صلاح يصل القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

شهد أمس الأحد العديد من الأحداث الرياضية لعل أبرزها فوز برشلونة بالكلاسيكو أمام ريال مدريد برباعية نظيفة، بالإضافة لإعلان نادي الاتحاد السكندري تولي عماد النحاس مهمة تدريب الفريق خلفا للمدرب حسام حسن.

ويستعرض "الخليج 365" في ملف الأحد أبرز الأحداث الرياضية:

أهلي طرابلس يفوز على بيراميدز ويرافقه إلى ربع نهائي الكونفدرالية

مدافع منتخب السنغال يغادر مصابًا قبل مواجهة مصر

محمد صلاح يصل القاهرة استعدادًا لمواجهتي السنغال

فوز الأهلي والزمالك في دور الثمانية لدوري النخبة للطائرة

ليفربول يفلت من فخ نوتينجهام ويضرب موعدا مع مانشستر سيتي

حفل أهداف.. برشلونة يكتسح ريال مدريد برباعية ويحكم قبضته على الكلاسيكو

رسمياً.. الاتحاد السكندري يعلن تعيين عماد النحاس مديراً فنياً

مانشستر سيتي يتصدر قائمة ديلويت لأغنى أندية العالم لأول مرة

المصري يفوز على القطن ويقترب من ربع نهائي الكونفدرالية

موناكو يعمق جراح سان جيرمان بثلاثية نظيفة في الدوري الفرنسي

"لماذا يتم استفزازنا؟".. مرتضى يوجه رسالة للخطيب ولجماهير الزمالك