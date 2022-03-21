كيف بات الدوري الإنجليزي مفتاح الحياة لبرشلونة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: محمود حمدي

يقدم المهاجم الجابوني، بيير إيمريك أوباميانج مستويات رائعة رفقة نادي برشلونة، بعدما قاد فريقه لتحقيق فوزًا تاريخيًا على حساب غريمه التقليدي ريال مدريد.

وسجل أوباميانج هدفين رائعين في فوز برشلونة على ريال مدريد برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت الأحد ضمن الجولة الـ29 من الدوري الإسباني.

وجاء تعاقد برشلونة مع المهاجم المغضوب عليه من ناديه السابق، بمثابة إنقاذ لهجوم الفريق الكتالوني الذي عانى خلال منذ رحيل الأورجواياني لويس سواريز.

ورسخ تألق أوباميانج نجاح تجربة تعاقد برشلونة مع مهاجمي الدوري الإنجليزي وقدرتهم على الإبداع مع العملاق الإسباني.

تيري هتري

تعاقد نادي برشلونة مع أسطورة الكرة الفرنسية تيري هنري في موسم 2007، قادمًا من صفوف أرسنال الإنجليزي، ليحقق نجاحات كبيرة مع "البرسا".

ولعب هنري بقميص برشلونة بين عامي 2007 و2010، وشارك خلال 121 مباراة وسجل 49 هدفًا وصنع 27.

وتوج هنري رفقة برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الإسباني والسوبر الأوروبي ولقبي الدوري الإسباني.

لويس سواريز

أعاد نادي برشلونة تجربة هنري، بالتعاقد مع لويس سواريز قادمًا من صفوف ليفربول في موسم 2014، ليكتب قصة نجاح جديدة.

ولعب سواريز ضمن صفوف برشلونة بين عامي 2014 و 2020 وشارك خلال 283 مباراة، وسجل 195 هدفًا وصنع 113.

وحصل سواريز رفقة برشلونة على لقب دوري أبطال أوروبا ولقب كأس العالم للأندية، و4 ألقاب للدوري الإسباني ولقبين للسوبر الإسباني.