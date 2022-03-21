فوز الأهلي والزمالك في دور الثمانية لدوري النخبة للطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

فاز الأهلي والزمالك على كلا من هليوبوليس وسموحة في أولى مباريات دور الثمانية بدوري النخبة للكرة الطائرة.

وتغلب الأهلي على هليوبوليس بنتيجة 3-0، في المباراة الأولى من مواجهات دور الثمانية التي تقام بنظام البلاي أوف (Best of3).

وحسم الأهلي الشوط الأول بنتيجة 25-18، والثاني بنتيجة 25-15، والثالث بنتيجة 25-11.

وستقام المباراة الثانية بين هليوبوليس والأهلي، غدا الثانية ظهرا على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ويحتاج الفريق الأحمر للفوز بالمباراة من أجل التأهل لنصف النهائي.

ويحتاج هليوبوليس إلى الفوز بالمباراة الثانية، لكي يتعادل في المواجهات المباشرة، وتذهب المباراة إلى مواجهة ثالثة وفاصلة لحسم المتأهل لنصف النهائي لدوري النخبة للكرة الطائرة.

وعلى جانب أخر، فاز الزمالك على سموحة بنتيجة 3-1، في أولى مباريات دور الثمانية بدوري النخبة للكرة الطائرة.

ونجح الزمالك في تحويل تأخره من الخسارة أمام سموحة في الشوط الأول بنتيجة 25-18، إلى الفوز بالمباراة بعد أن حسم ثلاثة أشواط متتالية.

وأنهى الزمالك الشوط الثاني لصالحه بنتيجة 25-17، وحول تأخره في الشوط الثالث من 22-24، إلى فوز مثير بنتيجة 27-25، ثم حسم اللقاء لصالحه بعد الفوز بالشوط الرابع بنتيجة 25-20.

وتقام المواجهة الثانية بين سموحة والزمالك في الثامنة مساء غدا الاثنيين، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بها من أجل التأهل إلى نصف النهائي.

بينما يحتاج سموحة إلى الفوز بالمباراة، لكي يتعادل في المواجهات، ويتم اللجوء إلى مواجهة ثالثة وفاصلة.

وسوف يلتقي الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري النخبة للكرة الطائرة في حالة فوزهما في المواجهة الثانية بدوري الثمانية على كلا من هليوبوليس وسموحة.