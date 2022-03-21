بالمواعيد.. مواجهتان ناريتان بين ليفربول وسيتي في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

ضرب ليفربول موعدا مرتقبا مع مانشستر سيتي في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، لتستمر المنافسة بين الفريقين الأقوى بإنجلترا خلال الموسم الجاري 2021/2022.

وأفلت ليفربول من فخ مضيفه نوتينجهام فورست بعدما تغلب عليه (1-0) في دور الثمانية بهدف البرتغالي ديوجو جوتا ليكمل رفاق الدولي المصري محمد صلاح عقد المتأهلين للدور قبل النهائي لكأس الاتحاد (FA Cup).

ليفربول الذي تُوج بالبطولة 7 مرات يسعى للفوز بها للمرة الأولى منذ موسم 2005/2006، لكنه القرعة أوقته في بمواجهة مانشستر سيتي الذي سبقه إلى الدور قبل النهائي رفقة كل من تشيلسي وكريستال بالاس.

وكان مانشستر سيتي فاز على ساوثهامبتون بأربعة أهداف مقابل هدف، ليواجه ليفربول في الدور نصف النهائي ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت الموافق 16 إبريل المقبل، في لقاء سيتكرر مرة أخرى بينهما.

وقبل ستة أيام من بدء المنافسة بين مانشستر سيتي وليفربول، سيكون هناك منافسة من نوع آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سيلتقي الفريقان في مواجهة ستحسم بشكل كبير هوية صاحب اللقب.

وستكون تلك المواجهة المقررة يوم الأحد الموافق 10 إبريل المقبل على ملعب إستاد الاتحاد ضمن منافسات الأسبوع الـ32 لبريميرليج، في الجولة التالية بعد استئناف المسابقة عقب نهاية التوقف الدولي.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي وفي جعبته 70 نقطة بعد تعادله مع كريستال بالاس، فيما يلاحقه ليفربول في المركز الثاني بعد حصد 69 نقطة عقب تحقيق تسعة انتصارات متتالية حتى الآن.

وقد يتكرر الصدام بين ليفربول ومانشستر سيتي في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا حال نجاح الفريقين في تجاوز الدور ربع النهائي ثم العبور من نصف النهائي.

وتقام المباراة النهائية لدوري الأبطال يوم 28 مايو في العاصمة الفرنسية باريس، حيث كان قد جرى سحب الاستضافة من مدينة سان بطرسبرج الروسية في ظل أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا.