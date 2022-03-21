أهلي طرابلس يفوز على بيراميدز ويرافقه إلى ربع نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق أهلي طرابلس الليبي فوزًا صعبا على نظيره بيراميدز، مساء اليوم الأحد، بنتيجة 1-0، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات للكونفدرالية.

وسجل أهلي طرابلس بالهدف الأول في الدقيقة 54، بعد كرة ساقطة داخل منطقة جزاء بيراميدز، حاول عمر جابر تشتيتها برأسه لخارج المرمى لكنه حولها لداخل الشباك.

وبتلك النتيجة، رفع أهلي طرابلس رصيده إلى 12 نقطة بالمركز الأول في جدول ترتيب المجموعة، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 10 نقاط بالمركز الثاني.

وكان بيراميدز قد ضمن التأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية، ليتأهل مع أهلي طرابلس إلى نفس الدور.

واختار إيهاب جلال تشكيل مكون من:

" المهدي سليمان، علي جبر، أحمد سامي، عمر جابر، حسين السيد، نبيل عماد دونجا، توري، تراوري، فخر الدين بن يوسف، إبراهيم عادل، فاجري لاكاي".

أحداث المباراة

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي، رغم وجود محاولات على المرمين.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه علي جبر مدافع بيراميدز في الدقيقة 54+1 من زمن المباراة.

وأجرى إيهاب جلال المدير الفني لفريق بيراميدز التبديل الأول لفريقه في الدقيقة 46 بدخول وليد الكرتي بدلا من اللاعب إيريك تراوري.

وسجل اللاعب عمر جابر، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 54 ليمنح أهلي طرابلس التقدم، بعدما حاول ابعاد كرة ساقطة داخل منطقة الجزاء ليسكنها في الشباك.

وقرر إيهاب جلال المدير الفني لفريق بيراميدز الدفع باللاعب محمود وادي بدلا من فخرالدين بن يوسف في الدقيقة 81.