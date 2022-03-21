محمد صلاح يصل القاهرة استعدادًا لمواجهتي السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: محمود حمدي

وصل محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، إلى مطار القاهرة استعدادًا لخوض مواجهتي المنتخب السنغالي.

وكشف مصدر لـ"الخليج 365"، عن وصول قائد المنتخب المصري، مساء اليوم الأحد، استعدادًا لخوض الجولة الحاسمة من تصفيات كأس العالم 2022.

وغاب صلاح عن مواجهة ليفربول أمام نوتينجهام فورست ضمن ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما عانى من بعض الألام خلال مشاركته أمام آرسنال المؤجلة من الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن ينضم محمد صلاح لمعسكر المنتخب الوطني الإثنين، رفقة لاعب وسط أرسنال الإنجليزي، محمد النني.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهتي السنغال يوم الجمعة المقبل ذهابًا بالقاهرة، على أن يلتقي المنتخبين يوم الثلاثاء إيابًا بالعاصمة السنغالية داكار.