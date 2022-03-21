ليفربول يكمل عقد المتأهلين إلى المربع الذهبي في كأس الإتحاد الإنجليزي

تأهل ليفربول إلى نصف نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي عقب فوزه على نوتنغهام فوريست ليضرب موعداً مع مانشستر سيتي في الدور القادم.



ووجد ليفربول صعوبة بالغة في تخطي نوتنغهام فوريست من تشامبيونشيب وهزمه 1-صفر في معقله بفضل هدف لمهاجمه البرتغالي ديوغو جوتا قبل نهاية المباراة بـ 12 دقيقة.



وارتأى مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب اراحة مهاجميه المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه وأشرك البرازيلي روبرتو فيرمينو في مركز قلب الهجوم.



وسحبت قرعة الدور نصف النهائي وأسفرت عن مواجهة من العيار الثقيل بين مانشستر سيتي وليفربول أما المباراة الثانية فتجمع بين كريستال بالاس وتشيلسي.

(بي إن سبورت)