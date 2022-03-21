الامارات | 8 أرقام تاريخية في ليلة اكتساح برشلونة لريال مدريد.. ماذا فعلت يا تشافي؟

شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أرقام تاريخية في ليلة اكتساح برشلونة لريال مدريد.. ماذا فعلت يا تشافي؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حفلت مباراة برشلونة وريال مدريد التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب سنتياغو برنابيو في الجولة 29 من الدوري الإسباني، والتي انتهت باكتساح برشلونة للريال والفوز عليه بأربعة أهداف دون رد، بالعديد من الأرقام التاريخية.



- بات هذا هو الفوز الأول لبرشلونة على الريال منذ أكثر من 3 أعوام، حيث يرجع آخر فوز للفريق الكتالوني على نظيره الملكي إلى الثاني من مارس 2019 على نفس الملعب ببطولة الدوري.

- أصبح هذا الفوز هو الأكبر لبرشلونة على الريال في هذا الملعب منذ أن تغلب بالنتيجة ذاتها في 21 نوفمبر عام 2015 ببطولة الدوري.

- الفوز هو الاوّل لبرشلونة على غريمه التقليدي ريال مدريد بعد 5 هزائم توالياً أمامه.

- الفوز الكبير تحقق في أوّل كلاسيكو في الدوري لمدرب برشلونة الجديد واسطورته تشافي هرنانديس الذي تسلم تدريبه في نوفمبر الماضي.

- لاعب برشلونة ديمبلي هو ثاني لاعب يصنع هدفين في الشوط الأول أمام الريال بملعب سنتياغو برنابيو في جميع المسابقات بالقرن ال21 بعد تشافي هيرنانديز في مايو 2009.

- لاعب برشلونة أوباميانغ هو أول لاعب يشارك بشكل مباشر في ثلاثة أهداف في أول ظهور له في الكلاسيكو في جميع المسابقات في القرن الحادي والعشرين (سجل هدفان وصنع هدف).

- أوباميانغ سجل 7 أهداف في آخر 5 مباريات أمام ريال مدريد.

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