الامارات | برشلونة ينصب السيرك ويسقط الريال برباعية مع الرأفة في عقر داره.. (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة ينصب السيرك ويسقط الريال برباعية مع الرأفة في عقر داره.. (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نصب لاعبو برشلونة السيرك ولقنوا الغريم التقليدي ريال مدريد درسا في فنون اللعبة، ليقودوا الفريق الكتالوني للفوز 4 / صفر على الفريق الملكي، اليوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وارتفع رصيد برشلونة، الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الـ12 على التوالي في مختلف المسابقات إلى 54 نقطة في المركز الثالث، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الرابع، المتساوي معه في نفس الرصيد، علما بأن برشلونة مازال يمتلك مباراة مؤجلة.

في المقابل، توقف رصيد الريال، الذي تلقى خسارته الثالثة في البطولة هذا الموسم عند 66 نقطة، لكنه بقي في الصدارة، بفارق 9 نقاط أمام أقرب ملاحقيه أشبيلية، قبل 9 مراحل على نهاية الموسم.

وبينما خاض الريال اللقاء بدون هدافه الفرنسي كريم بنزيمه بداعي الإصابة، فرض برشلونة سيطرته المطلقة على مجريات الأمور وكان بإمكان نجومه الذين صالوا وجالوا في جميع أرجاء ملعب (سانتياجو برنابيو) بالعاصمة الإسبانية مدريد، إضافة المزيد من الأهداف، لولا تألق البلجيكي تيبو كورتوا، الذي أنقذ العديد من الفرص المؤكدة للنادي الكتالوني كانت كفيلة بتدوين فوز تاريخي لفريق المدرب الشاب تشافي هيرنانديز في الكلاسيكو.

وكانت للصفقات التي أبرمها برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية فعل السحر في المباراة، حيث افتتح الجابوني بيير ايميريك أوباميانج، المنتقل للفريق في كانون الثاني/يناير الماضي قادما من أرسنال الإنجليزي، التسجيل للفريق الضيف في الدقيقة 29، بعدما تابع تمريرة من عثمان ديمبيلي.

وأضاف رولاند أراوخو الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 38 من صناعة ديمبيلي أيضا، فيما تكفل فيران توريس، المنضم لبرشلونة هذا الشتاء قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي، بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 47، بعد تمريرة بارعة من أوباميانج، الذي أضاف الهدف الرابع للضيوف في الدقيقة 51.

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