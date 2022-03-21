الكلاسيكو.. برشلونة يصعق ريال مدريد بهدفين في الشوط الأول

الشارقة - اميمة ياسر -

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة برشلونة وريال مدريد بتقدم الفريق الكتالوني بهدفين مقابل لاشيء، في المباراة المقامة حالياً على ملعب "سانتياجو بيرنابيو"، في قمة مبارايات الجولة 29 من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

تقدم برشلونة في النتيجة عن طريق المهاجم الجابونى بيير إيميريك أوباميانج، في الدقيقة 29 من زمن المباراة.

وعزز تقدم برشلونة مدافعه الأوروجوياني أراوخو بالهدف الثاني في الدقيقة ، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدفين مقابل لا شيء.

وبدأ برشلونة اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: ألبا ، أراوخو ، إريك جارسيا ، بيكيه.

الوسط: بيدرى ، بوسكيتس ، فرينكى دى يونج.

الهجوم: أوباميانج ، فيران توريس ، عثمان ديمبيلى.

ويبدأ ريال مدريد اللقاء بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: ناتشو ، ألابا ، ميليتاو ، كارفاخال.

الوسط: كاسيميرو ، مودريتش ، كروس.

الهجوم: فالفيردى ، رودريجو ، فينيسيوس جونيور.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليجا برصيد 66 نقطة، متفوقا بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه فريق إشبيلية الوصيف برصيد 56 نقطة.

فيما يأتي برشلونة فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة من إجمالي 27 مباراة خاضها بالمسابقة بالموسم الحالي حتى الآن.