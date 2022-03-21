شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة الزمالك يهزم سموحة 3-1 في الدوري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره سموحة بنتيجة 3/1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على صالة "النادي" بالعاصمة الإدارية الجديدة في أولى مباريات الدور ربع النهائي للدوري الممتاز.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

18/25

25/17

26/24

25/20.

وتقام مباريات الدور ربع النهائي للدوري بنظام البلاي أوف (Best of 3).. على أن يتأهل الفائز بمباراتين إلى الدور نصف النهائي من المسابقة.

ويخوض طائرة الزمالك مباريات ربع نهائي الدوري أيام الأحد والاثنين والثلاثاء (20 و21 و22 مارس الحالي) أمام سموحة على صالة "النادي" في العاصمة الإدارية الجديدة.