شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الأحد 20 / 3 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوى الجهاز الفني للأهلي منح محمود متولى، مدافع الفريق، فرصة المشاركة فى المباريات عقب انتهاء فترة توقف الدورى لظروف مشاركة منتخب مصر فى مباراتي السنغال ضمن المرحلة النهائية لتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.

وأصبح محمود متولي جاهزا من الناحية الطبية والفنية للمشاركة فى المباريات، وينتظر قرار الجهاز الفني لدخول المباريات، ومن ثم الحصول على فرصة المشاركة بالتدريج من خلال منحه دقائق معدودة فى بعض المباريات قبل أن يتم الاعتماد عليه بشكل أساسي.

تحفظ مسئولو النادي الأهلي على فكرة ضم ظهير أيمن جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم تلك الجبهة بعد الأنباء التي ترددت عن نية الفريق الأحمر في التعاقد مع ظهير أيمن جديد عقب إصابة أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته في أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وكشفت بعض التقارير أن الأهلي اهتم بضم أكثر من ظهير أيمن مثل هشام صلاح لاعب الاتحاد السكندري وعلي فوزي لاعب إنبي وكريم العراقي لاعب المصري، ولكن الأهلي لم يدخل في مفاوضات مع أي لاعب من الأسماء السالف ذكرها.

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