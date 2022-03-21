شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأحد 20 / 3 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأحد 20 / 3 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها دراسة مسئولي نادى الزمالك الموافقة على اقتراح بإعادة فتح باب المفاوضات مع لاعبى الفريق الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى، ويرحب البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني بتواجدهم.

فيريرا يعد محمد عواد بفرصة المشاركة مع الزمالك ويشيد بإمكانياته

وعد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، محمد عواد حارس مرمى الفريق بالحصول على فرصة المشاركة الأساسية خلال الفترة المقبلة، مشيدًا بإمكانيات الحارس وأنه منافس قوى على المركز.

طلب أنس أسامة لاعب فريق كرة السلة بنادى الزمالك من مسئولي النادى، تأجيل مفاوضات تجديد تعاقده مع الفريق، لنهاية الموسم الجارى ، سواء بالموافقة على التجديد أو الرحيل .

يواصل محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، خوض برنامجه التأهيلى المحدد من قبل الجهاز الطبى برئاسة الدكتور محمد أسامة، للتعافى سريعًا من الإصابة التى تعرض لها فى عضلة السمانة.

يسعى البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للزمالك، لاستغلال فترة توقف مسابقة الدورى والتى تشهد معسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتى السنغال 25 و 29 من الشهر الجارى فى المواجهة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم، من أجل تصحيح الأوضاع واستعادة توازن القلعة البيضاء مجددا وتثبيت التشكيل.

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار القاهرة قادمة من العاصمة الأنجولية لواندا بعد مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي أمس السبت والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين في الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

يدرس مسئولو نادى الزمالك الموافقة على اقتراح بإعادة فتح باب المفاوضات مع لاعبى الفريق الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى، ويرحب البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني بتواجدهم، وذلك بعدما تراجع مسئولو القلعة البيضاء عن التفاوض مع هؤلاء اللاعبين فى ظل تراجع مستواهم والمغالاة فى طلباتهم المادية من أجل التجديد، ويرى المجلس أنها لا تتناسب مع عطائهم داخل المستطيل الأخضر، فضلاً عن مماطلة البعض لعدم التجديد في ظل تلقيه عروضًا من أندية خارجية.

يفتح مسئولو نادى الزمالك، فى فترة توقف مسابقة الدورى، ملف الصفقات الجديدة مع فيريرا من أجل حسم المراكز التى تحتاج تدعيمات فى الانتقالات الصيفية المقبلة، وكذلك الأسماء المرشحة من قبل إدارة الكرة للتعاقد معهم وتدعيم الصفوف، لاسيما أن هناك أسماء عديدة ترددت على الساحة الرياضية في الأيام الماضية حول رغبة إدارة القلعة البيضاء في التعاقد مع هؤلاء اللاعبين من أجل تدعيم الفريق.

يستغل البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، فترة توقف مسابقة الدور بسبب معسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتى السنغال يومى 25 و 29 من الشهر الجارى في المواجهة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم، من أجل نقل فكره التكتيكى للاعبى الفارس الأبيض.