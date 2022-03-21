شكرا لقرائتكم خبر عن خطأ إدارى يتسبب فى إلغاء مباراة الاتحاد السكندرى وسيراميكا ببطولة الجمهورية 2005 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباراة الاتحاد السكندرى وسيراميكا مواليد 2005 ببطولة الجمهورية أحداثا ساخنة، بدأت بتدخل أحد الأفراد المكلفين بتأمين المباراة بالتواصل مع الحكم بعد مرور 5 دقائق من اللقاء وأخبره بعدم وجود سيارة إسعاف بالملعب ليستجيب الحكم لطلبه ويوقف اللقاء.

وطالب حكم المباراة بضرورة إحضار سيارة إسعاف إلى أرض الملعب، وهدد بإلغاء المباراة فى حال عدم الاستجابة لطلباته، ليظهر الإداري إيصالا للحكم يفيد بحجز سيارة إسعاف، ولكنها لم تحضر، ومع ذلك قام بالاتصال لإحضار سيارة أخرى.

ووافق حكم اللقاء على انتظار وصول السيارة الأخرى وأكد تطبيق اللائحة بالانتظار لمدة 30 دقيقة، وبالفعل تم الانتظار ولم تحضر سيارة الإسعاف إلا بعد إطلاق حكم المباراة صافرة إلغاء المباراة.

وبعدها حاول جهاز الاتحاد السكندرى منع الحكم من مغادرة النادى واستكمال المباراة إلا أن مسئولي سيراميكا تمسكوا بمنع الحكم من العودة للملعب مرة أخرى.

وتقدم الاتحاد السكندرى بمذكرة أكد فيها أن توقيت المباراة فى الثانية ظهرا تسبب فى زحام مرورى أدى إلى تعطل وصول سيارة الإسعاف وهو السبب الرئيسى فى عدم حضورالسيارة.

ومن المنتظر الاطلاع على تقرير حكم المباراة قبل اعتماد نتيجة اللقاء لصالح سيراميكا.