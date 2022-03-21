أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 20 / 3 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 20 / 3 / 2022، العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها وضع مسئولو النادي الأهلي معايير جديدة قبل اختيار الصفقات الجديدة، خاصة على مستوى اللاعبين الأجانب، ومن المفترض أن يتعاقد الأهلي مع لاعب أجنبي جديد على الأقل على حساب واحد من الأجانب الموجودين حاليا.

محمد هاني يخضع لبرنامج تأهيلي خلال إجازة الأهلي

كلف الجهاز الطبي للأهلي محمد هاني، ظهير أيمن الأهلي، بأداء برنامج علاجي وتأهيلي خلال فترة توقف الدوري لظروف مشاركة منتخب مصر في مباراتي السنغال، ضمن المرحلة النهائية لتصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر، بعد تجدد إصابته بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه الأخيرة ضد المريخ السوداني.

ينوى الجهاز الفني للأهلي منح محمود متولى، مدافع الفريق، فرصة المشاركة فى المباريات عقب انتهاء فترة توقف الدورى لظروف مشاركة منتخب مصر فى مباراتي السنغال ضمن المرحلة النهائية لتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر. دخل محمد حمدي لاعب فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، حسابات نادي الزمالك من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، عقب انتهاء الموسم الحالي، وذلك ضمن خطة مسئولي القلعة البيضاء في تدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة وتعويض فترة ايقاف القيد التي يعاني منها الزمالك بالوقت الحالي. اللغة تُحدد هوية مهاجم الأهلي الأجنبي فى الصيف وضع مسئولو النادي الأهلي معايير جديدة قبل اختيار الصفقات الجديدة، خاصة على مستوى اللاعبين الأجانب، ومن المفترض أن يتعاقد الأهلي مع لاعب أجنبي جديد على الأقل على حساب واحد من الأجانب الموجودين حاليا.

وصل محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، منذ قليل إلى القاهرة للانضمام لمعسكر منتخب مصر، غدا الإثنين.

كشف أحمد عبد المجيد، نائب رئيس لجنة الاتحاد السكندرى ورئيس لجنة قطاع الكرة، عن جلسة سيتم عقدها يوم الأربعاء المقبل، مع حسام حسام حسن، المدير الفني السابق للفريق السكندرى، للتفاوض حول الشرط الجزائى.

أعلن نادى الاتحاد السكندرى عماد النحاس مديراً فنياً للفريق خلفا لحسام حسن الذى تم توجيه الشكر له بسبب تراجع النتائج فى الفترة الأخيرة.

وصل محمد الننى ومحمود تريزيجيه القاهرة، منذ قليل، استعدادا للانضمام لمعسكر المنتخب الوطنى غدا الاثنين لمباراتى السنغال، المقرر لهما 25 و29 مارس الجارى ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

تواصل الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي، مع بيرسي تاو لاعب الفريق الموجود فى بلاده حاليا، للاطمئنان على حالته الصحية بعد إصابته بكدمة خلال مشاركته فى مباراة الأهلي الأخيرة ضد المريخ السوداني بخامس جولات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

حرص الجهاز الفني للإسماعيلي، بقيادة حمد إبراهيم، على تصعيد محمد طارق حارس مرمى فريق الشباب مواليد 2001، بعدما شارك فى مران الفريق الأول، بعد تألقه بشكل لافت بدوري الجمهورية.

حقق النادي المصري فوزاً ثميناً على ضيفه القطن الكاميروني، فى المباراة التى جمعتهما باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بهدفين نظيفين سجلهما محمد جريندو فى الدقيقة 35، وحسن علي بالدقيقة 53.

طلب بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، من محللي الأداء استغلال فترة الراحة التى حصل عليها الفريق حالياً لتجهيز ملخص لمباريات الهلال السوداني الأخيرة فى دوري الأبطال والدوري السوداني قبل مواجهات الفريقين بدوري أبطال أفريقيا.

أعلنت شركة تذكرتي نفاد الطرح الثاني لتذاكر مباراة مصر والسنغال فى ذهاب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022، والمحدد لها 25 مارس الجارى باستاد القاهرة، وأوضحت شركة تذكرتى أن الطرح الثالث سيبدأ اليوم الأحد.

تصل بعثة منتخب السنغال إلى القاهرة يوم 23 مارس الجارى، لمواجهة منتخب مصر يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة في ذهاب المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم 2022.