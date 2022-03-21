7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 20 / 3 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها إعلان نادى الاتحاد السكندرى عماد النحاس مديرا فنيا للفريق خلفا لحسام حسن، الذى تم توجيه الشكر له بسبب تراجع النتائج فى ألفترة الأخيرة.

أعلن نادى الاتحاد السكندرى عماد النحاس مديراً فنياً للفريق خلفا لحسام حسن الذى تم توجيه الشكر له بسبب تراجع النتائج فى ألفترة الأخيرة. تواصل الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي، مع بيرسى تأو لاعب ألفريق الموجود فى بلاده حاليا، للاطمئنان على حالته الصحية بعد إصابته بكدمة خلال مشاركته فى مباراة الأهلى الأخيرة ضد المريخ السودانى بخامس جولات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وصل محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، منذ قليل إلى القاهرة للانضمام لمعسكر منتخب مصر، غدا الإثنين.

وصل محمد الننى ومحمود تريزيجيه القاهرة، منذ قليل، استعدادا للانضمام لمعسكر المنتخب الوطنى غدا الاثنين لمباراتى السنغال، المقرر لهما 25 و29 مارس الجارى ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

حقق النادي المصري فوزاً ثميناً على ضيفه القطن الكاميروني، فى المباراة التى جمعتهما باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بهدفين نظيفين سجلهما محمد جريندو فى الدقيقة 35، وحسن على بالدقيقة 53.

طلب بيتسو موسيماني، المدير ألفنى للأهلي، من محللى الأداء استغلال فترة الراحة التى حصل عليها ألفريق حالياً لتجهيز ملخص لمباريات الهلال السودانى الأخيرة فى دورى الأبطال والدورى السودانى قبل مواجهات ألفريقين بدورى أبطال أفريقيا.

تصل بعثة منتخب السنغال إلى القاهرة يوم 23 مارس الجارى، لمواجهة منتخب مصر يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة فى ذهاب المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم 2022.

أعلن نادى الاتحاد السكندرى عماد النحاس مديراً فنياً للفريق خلفا لحسام حسن الذى تم توجيه الشكر له بسبب تراجع النتائج فى ألفترة الأخيرة.