الاتحاد السكندرى يعقد جلسة مع حسام عاشور لحل أزمة المستحقات المتأخرة

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القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة قطاع الكرة بالاتحاد السكندرى، برئاسة أحمد عبد المجيد، جلسة مع حسام عاشور خلال الأيام القليلة القادمة نجم الفريق لحل أزمة مستحقاته المالية المتأخرة والتي على أثرها اتجه اللاعب إلى اتحاد الكرة لشكوى النادى.

وتواصلت لجنة الكرة مع حسام عاشور، وأبلغته بنيتها في حل أزمة مستحقاته المالية، رغبة منها في عدم تشتيت تركيز اللاعب وتوفير جو مناسب خال من المشاكل للجهاز الفني الجديد لزعيم الثغر بقيادة عماد النحاس.

وانضم حسام عاشور صاحب الـ35 عامًا، لصفوف الاتحاد السكندري، في صيف 2020، قادمًا من الأهلي في صفقة انتقال لاعب حر، وغاب اللاعب عن المشاركة عن مباريات الفريق في الموسم الماضي، بسبب إصابته بالرباط الصليبي.

من ناحية أخرى أعلن نادى الاتحاد السكندرى عماد النحاس مديرا فنيا للفريق خلفا لحسام حسن الذى تم توجيه الشكر له بسبب تراجع النتائج فى الفترة الأخيرة.

وجاء جهاز عماد النحاس كالتالى: عماد النحاس مديرا فنيا، علاء عبد الغنى مدربا عاما، رامى ربيع مدربا، محمد قطب مدربا، محمد فتحى مدرب حراس مرمى.

كما قررت لجنة الكرة وقف جميع المستحقات المالية للاعبى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى لحين تحسن النتائج، وخصم ما يعادل 5% من قيمة عقود جميع اللاعبين لسوء المستوى وتدهور نتائج الفريق.