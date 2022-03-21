سيراميكا يستأنف تدريباته الجماعية غدا بعد انتهاء الراحة

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القاهرة - سامية سيد - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا تدريباته الجماعية، غدا الإثنين، بعد انتهاء الراحة التي منحها هيثم شعبان، المدير الفنى للاعبين، عقب التعادل مع إنبى سلبيا في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء الماضى ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة الدورى العام.

وكان هيثم شعبان قرر إراحة لاعبيه منعا لتعرضهم للإجهاد بسبب ضغط المباريات الكثيرة التي خاضوها خلال الفترة الماضية لتكون هذا الراحة بمثابة فرصة لهم لالتقاط الأنفاس والاستعداد بشكل جيد للعودة إلى المران الجماعى.

وبعد مرور 13 جولة يعد فريق سيراميكا أكثر الفرق تحقيقا للتعادل برصيد 8 مباريات، حيث يحتل المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى العام برصيد 14 نقطة بعد أن خاض 13 مباراة فاز في مباراتين وخسر 3 مباريات.

ويأتي في المركز الثانى بين قائمة الفرق الأكثر تحقيقا للتعادل منذ انطلاق الموسم الجديد المصرى البورسعيدى برصيد 7 مباريات بالتساوى مع فريق غزل المحلة.

وتعادل سيراميكا سلبيا مع إنبى في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدورى العام.

صعد سيراميكا إلى المركز العاشر في جدول ترتيب الدورى العام برصيد 14 نقطة جمعهم من الفوز في مباراتين والتعادل في 8 مباريات والخسارة في 3 مواجهات ونجح لاعبوه في تسجيل 12 هدفا بينما سكنت شباكهم 13 هدفا.

بهذه النتيجة ارتقى فريق إنبى إلى المركز التاسع في ترتيب جدول الدورى العام برصيد 15 نقطة جمعهم من الفوز في 3 مباريات والتعادل في 6 لقاءات والخسارة في 4 مواجهات ونجح لاعبو الفريق البترولى في تسجيل 12 هدفا بينما سكنت شباكهم 16 هدفا.