الامارات | تعرف إلى سبب تخلي ريال مدريد عن لونه الأبيض أمام برشلونة في "الكلاسيكو"

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى سبب تخلي ريال مدريد عن لونه الأبيض أمام برشلونة في "الكلاسيكو" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سادت حالة من الجدل حول السبب وراء عدم ارتداء ريال مدريد وبرشلونة ألوانهما الاعتيادية في مباراة الكلاسيكو التي انطلقت مساء اليوم الأحد على ملعب "سانتياغو برنابيو" في قمة الجولة 29 من الدوري الإسباني.

ولم يرتدي ريال مدريد اللون الأبيض التقليدي، وظهر بقمصان باللون الأسود الكامل، وهو القميص الرابع هذا الموسم، بينما ارتدى تيبو كورتوا حارس المرمى اللون الوردي.

وحسب صحيفة "as" الإسبانية، فإن الزي الجديد جزء من مجموعة جديدة صممتها شركة "أديداس" الألمانية للمستلزمات الرياضية للاحتفال بالذكرى 120 لتأسيس ريال مدريد.

ويحتفل ريال مدريد بذكرى تأسيسه في السادس من مارس من كل عام، وتم إصدار الزي الجديد احتفالًا بهذه المناسبة، ولم يجد النادي الملكي مناسبة أفضل من مباراة الكلاسيكو لظهور الزي للمرة الأولى.

وبطبيعة الحال، فإن القميص الأسود سيجعل برشلونة يغيّر طقمه الأحمر والأزرق، ليرتدي القميص الأصفر، وهو اللون الثاني للفريق، لأن ريال مدريد هو صاحب الملعب.

زي ريال مدريد الجديد من تصميم الياباني يوجي يامامتو، وهو أحد أبرز المصممين اليابانيين، وقدم بالفعل من قبل القميص الأسود للنادي الملكي في موسم 201-15.

وآخر مباراة لم يلبس فيها ريال مدريد اللون الأبيض في مباراة "الكلاسيكو" ضد برشلونة كانت موسم 2017-2018، تحديدًا في مباراة ذهاب كأس السوبر الإسباني، حينها فاز ريال مدريد بنتيجة 3-1 على ملعب "كامب نو"، وسجل أهداف ريال مدريد كل من كريستيانو رونالدو وماركو أسينسيو، وجيرارد بيكيه بالخطأ في مرماه.

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