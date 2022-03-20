شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

سيلعب مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مع الفائز من مواجهة ليفربول ونوتنغهام فورست، التي ستقام في وقت لاحق مساء اليوم الأحد.



وأوقعت القرعة مانشستر سيتي الذي صعد اليوم الأحد على حساب ساوثامبتون، في مواجهة الفائز من مواجهة ليفربول ونوتنغهام فورست.

وعلى الجانب الآخر سيلعب تشيلسي الي صعد أمس السبت ضد كريستال بالاس.