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قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

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اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

سيلعب مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مع الفائز من مواجهة ونوتنغهام فورست، التي ستقام في وقت لاحق مساء اليوم الأحد.

 

وأوقعت القرعة مانشستر سيتي الذي صعد اليوم الأحد على حساب ساوثامبتون، في مواجهة الفائز من مواجهة ليفربول ونوتنغهام فورست.

وعلى الجانب الآخر سيلعب الي صعد أمس السبت ضد كريستال بالاس.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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