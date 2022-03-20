كوب بلاستيكي يضر بسمعة بوخوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعتقد رئيس نادي بوخوم الألماني هانز - بيتر فيليز أنه سيتم اعتبار فريق بوروسيا مونشنجلادباخ فائزا في المباراة التي لم تكتمل يوم الجمعة الماضي، بعدما تم قذف كوب بلاستيكي على حامل الراية من المدرجات.

وقال لبرنامج «دوبل باس» على قناة «سبورت1» أمس «إن هذا سيكون عقابا رياضيا طبيعيا ولكن الأسوأ من ذلك بكثير هو الضرر الذي حدث في السمعة، والذي لا يمكن قياسه».

وكان مونشنجلادباخ متقدما في النتيجة بهدفين نظيفين عندما وقعت الحادثة.

وقال فيليز «شخص واحد أضر بسمعة بوخوم. شخص ما ليس لديه سيطرة على عقله أو يده».

وأضاف «لا أعتقد أن لدينا مشكلة جوهرية ولكن يلاحظ بالفعل وجود مثل هذه الأشياء أخيرا».

وفتح الاتحاد الألماني لكرة القدم تحقيقا وذكر أنه سيقوم في البداية بمراجعة تقرير الحكم والقوات الأمنية بالإضافة لمراجعة مقاطع لقطات التلفزيون.

وستحسم المحكمة الرياضية التابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم نتيجة المباراة.