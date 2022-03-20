سامبدوريا يفوز على فينيزيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فاز فريق سامبدوريا على مضيفه فينيزيا 2 / 0 خلال المباراة التي جمعتهما أمس في الجولة الـ30 من الدوري الإيطالي لكرة القدم. وسجل هدفي سامبدوريا فرانشيسكو كابوتو في الدقيقتين 24 و38، وأنهى فريق فينيزيا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد توماس هنري في الدقيقة 87. ورفع سامبدوريا رصيده إلى 29 نقطة في المركز الـ15 وتوقف رصيد فينيزيا عند 22 نقطة في المركز الـ18.

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