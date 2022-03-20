روخاس تفوز بذهبية الوثب الثلاثي ببطولة العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فازت البطلة الأوليمبية لثلاث مرات الفنزويلية يوليمار روخاس، للمرة الثالثة بمسابقة الوثب الثلاثي ببطولة العالم داخل الصالات بعدما حطمت الرقم العالمي الخاص بها، حيث قفزت 74. 15م.

وكان أفضل رقم حققته روخاس هو 43. 15م في بطولة العالم داخل الصالات، ولكنها استطاعت أن تتفوق على رقمها العالمي في البطولات التي تقام خارج الصالات والتي حققته في أولمبياد طوكيو العام الماضي والبالغ 67. 15م.

وحصلت الأوكرانية مارينا بيك رومانشوك على الميدالية الفضية حيث قفزت لمسافة 74. 14م، وشوهدت وهي تلف علم بلادها حول جسدها وهي تبكي.

وتسبب الغزو الروس في تقليص عدد الفريق الأوكراني إلى 6 أفراد فقط ولكن ياروسلافا ماهوكيخ فازت بمسابقة الوثب العالي أمس الأول.

وفاز البطل الإثيوبي الأولمبي في سباق 10 آلاف م سيليمون باريجا بسباق 3 آلاف م للرجال متفوقا على زميله لاميشا جيرما، فيما حصل البريطاني مارك سكوت على الميدالية البرونزية.

وفاز الكوري الجنوبي وو سانج هيوك بمسابقة الوثب العالي للرجال فيما جاء السويسري لويك جاش بالميدالية الفضية، وتقاسم الإيطالي جيانماركو تامبيري الميدالية البرونزية مع النيوزيلاندي هاميش كير.