إسبانيول يضاعف محنة مايوركا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضاعف إسبانيول محنة ضيفه ريال مايوركا ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما تغلب عليه 1 / 0 أمس في المرحلة الـ29 للمسابقة.

وارتفع رصيد إسبانيول، الذي حقق فوزه التاسع في البطولة خلال الموسم الحالي والثاني في مبارياته الثلاث الأخيرة بالمسابقة، إلى 36 نقطة في المركز الـ11 مؤقتا، لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

في المقابل، توقف رصيد مايوركا، الذي تكبد خسارته الـ15 في البطولة هذا الموسم والسادسة على التوالي، عند 26 نقطة في المركز السابع عشر مؤقتا.

ويدين إسبانيول بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه راؤول دي توماس، الذي أحرز هدف الفريق الكتالوني الوحيد في الدقيقة42.