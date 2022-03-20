موناكو يوجه لطمة جديدة لسان جيرمان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه موناكو لطمة جديدة إلى باريس سان جيرمان في الموسم الحالي وتغلب عليه 3 / 0 أمس في المرحلة الـ29 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ورفع موناكو رصيده إلى 44 نقطة ليتقدم إلى المركز السابع بفارق الأهداف فقط أمام لنس، وتجمد رصيد سان جيرمان عند 65 نقطة في الصدارة بفارق 15 نقطة أمام مارسيليا.

وأنهى موناكو الشوط الأول بهدف سجله وسام بن يدر في الدقيقة 25، وعزز الفريق انتصاره في الشوط الثاني بهدف البديل الألماني كيفن فولاند في الدقيقة 68.

ولم يكتف موناكو بذلك بل سجل بن يدر الهدف الثاني له والثالث للفريق من ضربة جزاء في الدقيقة 88 لتكون الهزيمة الرابعة لسان جيرمان في المسابقة هذا الموسم وهي الثالثة في آخر 5 مباريات خاضها الفريق بالمسابقة.

وخاض سان جيرمان المباراة في غياب عدد من نجومه الكبار يتقدمهم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يعاني من أعراض الإنفلونزا.

كما افتقد سان جيرمان في هذه المباراة جهود حارس مرماه كيلور نافاس واللاعبين سيرخيو راموس وآنخل دي ماريا وخوان برنات وأندير هيريرا.

واتسمت بداية المباراة بالحماس الشديد من الفريقين خاصة من موناكو الذي بدأ المباراة بمحاولات هجومية متتالية ولكن الحظ عانده في أكثر من كرة.

وشهدت الدقيقة 24 أول فرصة حقيقية لسان جيرمان إثر ضربة ركنية لعبها كيليان مبابي وقابلها نيمار دا سيلفا بتسديدة قوية ولكن حارس مرمى موناكو تصدى لها.

وجاء الرد قويا من موناكو الذي ترجم تفوقه في المباراة إلى هدف التقدم بتوقيع بن يدر في الدقيقة 25 إثر هجمة سريعة وتمريرة عرضية من يوسف فوفانا استغلها بن يدر وسجل منها هدف التقدم.

مع بداية الشوط الثاني، حاول سان جيرمان تسجيل التعادل، وسط محاولات مستمرة من كيليان مبابي الذي أهدر فرصة ذهبية لتسجيل هدف التعادل عندما مر من دفاع موناكو الذي ارتكب خطأ فادحا في التغطية لكن مبابي فضل مراوغة الحارس على التسديد لتضيع الفرصة تحت ضغط الدفاع.

ووسط محاولات سان جيرمان في الشوط الثاني لتسجيل هدف التعادل، تلقى الفريق لطمة قوية باستقبال شباكه الهدف الثاني في الدقيقة 68 بتوقيع فولاند.

وفيما حاول سان جيرمان تعديل النتيجة، باغته موناكو بالهدف الثالث من ضربة جزاء سددها بن يدر.