شكرا لقرائتكم خبر 200 زائرة لجولف أرامكو يحصلن على حصص تدريبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأقيمت هذه الفعالية ضمن فعاليات «يوم المرأة» الذي يأتي امتدادا لمبادرة نادي السيدات أولا، والتي حظت بإقبال كبير من الجمهور والزوار الذين استمتعوا بالعديد من الأنشطة الترفيهية والتعليمية في منطقة الجماهير «Aramco Energy Zone” وحول ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية الذي يحتضن منافسات البطولة.
وتضمن «يوم المرأة» تقديم الضيافة للمشاركات في المنطقة المخصصة للجماهير بجانب الحفرة رقم 16، والتي تعد إحدى أجمل المواقع في مختلف ملاعب الجولف العالمية بإطلالتها الساحرة على ساحل البحر الأحمر لتمنحهم أفضل خلفية للصور التذكارية، ولقاءات مع مجموعة من الناشطات في وسائل التواصل الاجتماعي والشخصيات البارزة في مختلف المجالات.
من جهتها عبرت كاميلا لينارث عن سعادتها بمشاركة تجربتها وخبراتها مع الجمهور قائلة «مشاركتي لخبراتي وتقديم المعلومات والنصائح هو شغف كبير بالنسبة لي في رياضة الجولف، إلى جانب ممارستي لها بالطبع، وبالأخص حينما تكون هناك مجموعة من الفتيات الصغار المتحمسات والراغبات في تعلم الرياضة، وهو ما يمنحني غاية أسمى لتقديم المساعدة في نشر الجولف، وأنا سعيدة جدا بتواجدي هنا ومشاركة هذه التجربة المميزة مع الفتيات المذهلات».
كانت هذه تفاصيل خبر 200 زائرة لجولف أرامكو يحصلن على حصص تدريبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.