شكرا لقرائتكم خبر 200 زائرة لجولف أرامكو يحصلن على حصص تدريبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت سفيرة جولف السعودية اللاعبة السويدية كاميلا لينارث، ولاعبة الجولف الإنجليزية أوليفيا كوك إلى جانب مدربات ومدربي «جولف السعودية» حصصا تدريبية مجانية لـ 200 سيدة وفتاة من زوار بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية في نسختها الثالثة المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة إحدى بطولات الجولة الأوروبية للسيدات والمقامة خلال الفترة من 17 حتى 20 مارس 2022.

وأقيمت هذه الفعالية ضمن فعاليات «يوم المرأة» الذي يأتي امتدادا لمبادرة نادي السيدات أولا، والتي حظت بإقبال كبير من الجمهور والزوار الذين استمتعوا بالعديد من الأنشطة الترفيهية والتعليمية في منطقة الجماهير «Aramco Energy Zone” وحول ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية الذي يحتضن منافسات البطولة.

وتضمن «يوم المرأة» تقديم الضيافة للمشاركات في المنطقة المخصصة للجماهير بجانب الحفرة رقم 16، والتي تعد إحدى أجمل المواقع في مختلف ملاعب الجولف العالمية بإطلالتها الساحرة على ساحل البحر الأحمر لتمنحهم أفضل خلفية للصور التذكارية، ولقاءات مع مجموعة من الناشطات في وسائل التواصل الاجتماعي والشخصيات البارزة في مختلف المجالات.

من جهتها عبرت كاميلا لينارث عن سعادتها بمشاركة تجربتها وخبراتها مع الجمهور قائلة «مشاركتي لخبراتي وتقديم المعلومات والنصائح هو شغف كبير بالنسبة لي في رياضة الجولف، إلى جانب ممارستي لها بالطبع، وبالأخص حينما تكون هناك مجموعة من الفتيات الصغار المتحمسات والراغبات في تعلم الرياضة، وهو ما يمنحني غاية أسمى لتقديم المساعدة في نشر الجولف، وأنا سعيدة جدا بتواجدي هنا ومشاركة هذه التجربة المميزة مع الفتيات المذهلات».